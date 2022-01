Kauzu trafik kolem Nečasové bude řešit jiná soudkyně. Hrozí, že se líčení vrátí na začátek

Jedna z nejdéle trvajících trestních kauz – takzvaných trafik kolem Jany Nečasové – bude mít novou soudkyni. Poté, co justici opustila jedna z nejdéle sloužících soudkyň – Helena Králová – převezme případ její nástupkyně, kterou teprve tento měsíc do funkce jmenoval prezident Miloš Zeman. Králová před odchodem do důchodu nestihla případ dokončit, a tak hrozí, že se bude celé líčení opakovat od začátku.