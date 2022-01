Pracovní karanténa by se mohla týkat zdravotnictví či energetiky, řekl Rakušan

„Ústřední krizový štáb navrhuje nějaký postup, stejně jako rada covidových ministrů. Jediný, kdo přijímá opatření, která platí, je vláda,“ zdůraznil Rakušan. Ministerstvo vnitra podle něj dostalo za úkol definovat seznam oblastí kritické infrastruktury a nezbytných dodávek, v návrhu proto neuvádí konkrétní profese.

Smyslem pracovní karantény má být udržení fungování státu i v případě, kdy by se mezi zaměstnanci kritické infrastruktury ve větší míře rozšířila varianta covidu-19 omikron. Lidé z vybraných profesí, kterým by při testování v práci vyšel pozitivně antigenní test, by mohli pracovat i nadále. Pokud by se u člověka nákaza potvrdila i PCR testem, do práce by podle Rakušana už nedocházel. Pracovní karanténa se také podle Rakušana nebude týkat školství, kde je velké riziko další nákazy.

Pracovní karanténa může podle Rakušana fungovat v režimu pandemického zákona. Zavedení nouzového stavu nyní podle ministra není třeba, do budoucna ho ale nevyloučil.