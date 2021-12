Česko si připomíná 80 let od výsadku Kubiše a Gabčíka nad tehdejším protektorátem

V Pardubicích začala vzpomínková akce k osmdesáti letům od seskoku výsadků Anthropoid, Silver A a Silver B. Podle pořadatelů je důležité si jejich činy připomínat, protože mohou být vzorem pro mladé lidi.

Výsadkářům se podařilo provést atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Čin je podle iniciátora akce, Františka Bobka z Československé obce legionářské, označovaný za největší událost evropského domácího odboje druhé světové války.

V noci z 28. na 29. prosince 1941, byly na území Protektorátu Čech a Moravy vysazeny tři výsadky parašutistů – Silver A, Silver B a Anthropoid. Jan Kubiš a Jozef Gabčík atentát o pět měsíců později provedli. Místy spojenými s událostmi ve středu dopoledne projela kolona historických vozů.

Pietní setkání a kolona historických vozů

V místech seskoků Kasaličky a Senice–Podmoky se ve středu uskuteční krátká pieta. V Nehvizdech je připraven program u nového památníku výsadku Anthropoid.

„Je nám ctí tady být a připomínat si to. Byli to mladí kluci, odešli do neznáma, splnili svůj úkol, obětovali se pro svou vlast,“ uvedl Dušan Klavík z vojenského klubu Rota Nazdar. Na trasu se s kolegy vydal vozidly, která používala československá armáda ve Velké Británii.

Kolona jela přes Lázně Bohdaneč, Kasaličky, Voleč, Chlumec nad Cidlinou, Podmoky, Senici, Poděbrady, Sadskou, Mochov až do Nehvizd. Cestu zakončili v Nehvizdech u nového památníku výsadku Anthropoid.