Chlíbek nesouhlasí s povinným očkováním nad 60 let. Válek by chtěl třetí dávku pro všechny

Vakcinologická společnost nesouhlasí s povinným očkováním proti covidu-19 pro lidi nad 60 let, které chystá vláda v demisi, povinné očkování pro některé profese podporuje. Uvedl to předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Ten stojí v čele odborné skupiny, která radí budoucí vládě. Její ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) pak chce, aby do jara příštího roku získali všichni očkovaní posilující dávku.