Pákistán propustil vězněnou Češku

V březnu 2019 byla mladá Češka odsouzena k trestu odnětí svobody v délce osmi let a osmi měsíců a k pokutě osm set dolarů (asi 17 500 korun).

Letos v dubnu se proti verdiktu odvolala. Rozsudek byl podle ní „v rozporu s fakty“ a nebyl podložen žádnými konkrétními důkazy. Soud jí před několika týdny podle jejího právníka dal za pravdu, byla zproštěna obžaloby.

Hlůšková dříve tvrdila, že do Pákistánu přijela jako modelka a heroin jí někdo do kufru podstrčil. Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint již dříve uvedl, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (19,5 milionu korun).