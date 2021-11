Soud potrestal gang za nelegální převoz Vietnamců do Německa a Česka

Okresní soud v Olomouci potrestal osmičlenný gang za nelegální přepravu cizinců, zejména Vietnamců, do schengenského prostoru. Dvěma obžalovaným zpřísnil nepodmíněné tresty za jiné trestné činy, jednoho poslal na tři a půl roku do vězení. Třem již za jiné případy uvězněným členům gangu ponechal tresty stejné. Dvěma obžalovaným udělil podmínky a peněžité tresty. ČT to řekla předsedkyně senátu soudu Kristýna Hradilová. Rozsudek není pravomocný, jeden obžalovaný už se odvolal.