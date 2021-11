V Česku se začal vyrábět nový hybrid, poptávka po tomto typu aut roste

Vůbec první model Yaris Hybrid uvedený v České republice sjel z výrobní linky v úterý po jedenácté hodině. Konstrukce jednoho modelu auta s hybridním motorem zabere automobilce v Kolíně zhruba osm hodin.

Každý den tam vyprodukují téměř devět stovek automobilů a v budoucnu by padesát procent z nich měl být právě nový model.

Většina z nich bude mít takzvaný hybridní pohon – tedy kombinaci spalovacího a elektromotoru. Automobilka kvůli tomu investovala do rozšíření provozu v Kolíně asi čtyři a půl miliardy korun a nabrala šetnáct stovek nových zaměstnanců.

„Je to potvrzení toho, že jsme technologicky vyspělá země, která je schopná vyrábět hybridní technologii, je to rozšíření toho výrobního programu o nízkoemisní auto a je to určitě krok směrem dopředu,“ myslí si šéf českého zastoupení Toyoty Martin Peleška.

Český automobilový průmysl se přizpůsobuje elektromobilitě

Směrem k elektromobilitě míří i další tuzemské automobilky. Částečně nebo plně elektrická vozidla vyrábí v Česku Škoda Auto i Hyundai. „Poptávka po hybridu je celoevropsky velmi vysoká, my ve střední a západní Evropě prodáváme zhruba sedmdesát procent aut s hybridním pohonem,“ doplňuje Peleška.