Policie pátrá po dvanáctileté dívce z Chrudimska, nevrátila se od babičky

Dvanáctiletá dívka odjela v sobotu ve 13 hodin z Prachovic do Heřmanova Městce k babičce, vrátit se měla v 15 hodin, ale nepřijela. Její bratranec řekl policii, že ji viděl kolem 18. hodiny, byl s ní mladý muž snědší pleti. Jeho věk odhadl na devatenáct let. Policie zatím nezařadila dívku do databáze Dítě v ohrožení.

Pohřešovaná je vysoká 170 centimetrů, hubené postavy. Má hnědé vlasy po uši. Když odcestovala za babičkou, měla na sobě růžové květované triko, mikinu se zeleným potiskem, modré riflové kalhoty a na zádech modrý riflový batoh. Obutá by měla být v hnědých kotníkových botách s tkaničkami.

Informace k pohřešované mohou lidé zavolat na linku 158.