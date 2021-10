V pátek prokázaly testy 5720 nakažených covidem. V nemocnicích je nejvíc lidí od poloviny května

Z pracovních dnů byl pátek co do počtu pozitivních testů druhým nejlepším dnem týdne. Ve srovnání s předchozím pátkem vzrostlo jejich množství zhruba o třetinu – z 4234 na 5720. Oproti minulému týdnu rostl počet lidí s potvrzenou nákazou každý den od pondělí do pátku včetně čtvrtka, kdy byl svátek a testovalo se méně. Nejvyšší denní přírůstek byl v úterý, kdy počet pozitivních případů překročil šest tisíc. Většina lidí s potvrzenou nákazou není proti koronaviru očkována, v pátek představovali neočkovaní lidé 69 procent pozitivně testovaných, necelá dvě procenta byli lidé, kteří neměli očkování dokončené.

Za týden přibylo v Česku 290 nakažených na sto tisíc obyvatel. Oproti předchozímu dnu stoupla incidence o čtrnáct z 276. Situace se stále velmi výrazně liší v různých regionech. Z okresů je nejhůře na Prostějovsku, kde připadá na sto tisíc obyvatel již 610 infikovaných za sedm dní.

Nad pět stovek případů na sto tisíc obyvatel je i na Českobudějovicku (506) a Ostravsku (545). Naproti tomu na Sokolovsku činí týdenní incidence jen 37 případů na sto tisíc obyvatel, pod stovkou je i na Chomutovsku, Děčínsku, Semilsku a Náchodsku. Pod sty případy na sto tisíc obyvatel se drží celý Karlovarský kraj (88), zato v Olomouckém i Moravskoslezském kraji přibylo za týden přes čtyři stovky nakažených na sto tisíc obyvatel (424, respektive 413).