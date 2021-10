Vyznamenání se ve čtvrtek nejspíš předávat nebudou. Podle Kruliše ale laureáti o ceremoniál nepřijdou

Hradní kancléř Vratislav Mynář ve čtvrtek oznámil, že se slavnostní ceremoniál odloží na jiný termín, tedy pokud prezident ještě nerozhodne jinak. Ten je stále hospitalizovaný v nemocnici a zatím od něj žádné zásadní rozhodnutí nepadlo.

„V současné době je pravděpodobnější varianta, že bude odložen. Protože jsem já osobně s panem prezidentem ještě nemluvil, tak nemám v této chvíli žádnou jinou informaci,“ uvedl ředitel protokolu prezidenta Vladimír Kruliš.

Státní vyznamenání měl ve Vladislavském sále letos převzít až dvojnásobný počet osobností. Loni se totiž kvůli covidovým opatřením ceremoniál nekonal. Prezidentská kancelář tvrdí, že nikomu z vyznamenaných dekrety poštou posílat nebude, všichni by si je měli převzít osobně.

„Máme spoustu významných dnů, napadají mě třeba narozeniny Tomáše Garrigua Masaryka sedmého března, čili těch dat je hodně a bude to na rozhodnutí pana prezidenta, které by zvolil.“ prohlásil Kruliš.

Ocenění může dostat Bohdalová i Remek

Ocenění má získat například in memoriam Michaela Tichá, která zahynula při havárii vrtulníku v armádní misi na Sinaji, a zesnulý podnikatel Petr Kellner. Medaili za zásluhy by měl získat i podnikatel Gevorg Avetisjan, jehož firma už osmnáct let vyrábí podle staré arménské receptury tradiční medové dorty a vyváží je do dvaapadesáti zemí. Hradní kancelář ho kontaktovala před měsícem, od té doby zatím nemá žádné informace. Pro Avetisjana jde podle jeho slov o čest, protože si váží prezidenta Zemana.

Podle serveru IDnes.cz má být podruhé vyznamenána herečka Jiřina Bohdalová – roce 2013 obdržela medaili Za zásluhy, teď by měla získat Řád bílého lva I. třídy. Dalším vyznamenaným má být Vladimír Remek, československý kosmonaut, který získal mimo jiné řád Hrdina Sovětského svazu.

Zda by se dal při předávání vyznamenání předpokládat pozdrav prezidenta nebo projev, nechtěl Kruliš specifikovat. „My budeme operativně reagovat na cokoliv, pro co se pan prezident rozhodne. Neumím to predikovat, je to možné,“ sdělil.

Bez účasti prezidenta 28. října tak určitě bude pietní shromáždění na Vítkově a nejspíš i jmenování generálů. V den státního svátku se pak v poledne na Pražském hradě uskuteční slavnostní rozšířené střídání Hradní stráže a večer bude Hrad nasvícen v barvách české trikolory.