Nádrž na Bečvě u Skaličky je nejlepší řešení, ukázala studie ČVUT. Starostové dotčených obcí jsou proti

Úpravy koryta Bečvy v okolí Ústí a o několik kilometrů níž v Hranicích by měly pomoci k ochraně místních před padesátiletou povodní. „Aby byla dosažena ochrana těch obcí a měst na stoletou vodu, tak nezbytnou součástí je vodní dílo Skalička,“ míní generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

O jeho podobě se roky vedou diskuse. Možností bylo pět. Nakonec je posoudili akademici a zpracovali analýzu, která svým rozsahem nemá v Česku obdoby. Podle vědců je nejlepší možností boční nádrž. „Má nejmenší vlivy na okolní prostředí, v některých aspektech i pozitivní vlivy a plní protipovodňovou funkci,“ vysvětluje spoluautor analýzy z ČVUT Ladislav Satrapa, který je vedoucí katedry hydrotechniky na Fakultě stavební.

Starostové obcí, na jejichž katastrech by měla nádrž stát, ale s navrženou variantou nesouhlasí. Některým vadí i to, že se jich nikdo nezeptal na preference. „Na náš popud nám nyní bylo řečeno, že ty dotazníky budeme moci vyplnit a že to ještě bude zapracováno do analýzy, ale tohle mělo přijít dříve, ne až my se ozveme,“ zlobí se starostka obce Skaličky Petra Kočnarová (nestr.).