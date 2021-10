Senát chce jednat o přesunu pravomocí prezidenta podle jeho zdravotní prognózy

„V případě, jestli bude potřeba předat pravomoci, bude třeba jednat rychle,“ konstatoval Fischer. Termín je podle něj otázkou dalšího jednání, které nezáleží jen na senátorech. „Musíme doufat, že na to máme čas do zasedání sněmovny a že do té doby dojde k nápravě informovanosti,“ dodal. Ladislav Faktor z klubu ODS a Miroslav Balatka z klubu Starostů potvrdili, že další postup závisí na prognóze zdravotního stavu prezidenta.

Fischer se pozastavil nad tím, jak hradní kancelář informuje o stavu nejvyššího ústavního činitele. „Způsob, jak pozdě, nepřesně a zavádějícími výrazy se dozvídáme o zdravotní kondici prezidenta, je neuvěřitelný,“ prohlásil. Podle Fischera prezidentův tým selhal a nepostupuje v souladu s veřejným zájmem.

Kritika kancléře Mynáře

Senátor upozornil, že na oddělení intenzivní medicíny v Ústřední vojenské nemocnici, kde je Zeman umístěn, nebývají převáženi pacienti k plánované hospitalizaci. Za nemravné pak označil to, aby trestně stíhaný kancléř případně konal za hlavu státu. „Jedná se o bezpečnost státu,“ zdůraznil. Senát bude podle Fischera jednat v rámci standardních ústavních mezí. Příští týden o nich má jednat senátní ústavní komise.

Zemana zdravotníci převezli do ÚVN v neděli po poledni. Důvodem náhlé hospitalizace byly podle prezidentova ošetřujícího lékaře a ředitele nemocnice Miroslava Zavorala komplikace provázející Zemanovo chronické onemocnění. Přesnou diagnózu Zavoral médiím nesdělil, což zdůvodnil absencí pacientova souhlasu. Mluvčí nemocnice Jitka Zinke v pondělí řekla, že Zemanův zdravotní stav je stabilizovaný.