Na přejezdech a železnicích zemřelo o prázdninách nejméně lidí od začátku vedení statistiky

„Může to být způsobené tím, že v letošním roce evidujeme méně střetů vlaků s osobami. Ty totiž v naprosté většině případů bývají smrtelné,“ komentuje pokles Drápal. Potvrzují to i statistiky – v červenci a v srpnu ubylo incidentů spojených se střety lidí na železnicích skoro o třetinu proti průměru předchozích pěti let. Úmrtí bylo ve srovnání s loňským rokem téměř o polovinu méně.

Méně incidentů a úmrtí registruje Drážní inspekce v porovnání s předchozími roky za letošních osm měsíců i na železnicích. Zatímco loni se v tomto období událo 784 mimořádných událostí a přišlo při nich o život 166 lidí, letos inspekce zatím zaznamenala 751 incidentů a 115 zemřelých. To je nejméně za posledních 13 let, kdy se podrobné statistiky vedou. Rekordně nízké jsou i počty úmrtí v červenci a srpnu, kdy přitom většinou dochází k více smrtelným nehodám než ve zbytku roku.

Právě proto je podle Šlegra otázkou, zda je letošní pokles v počtu úmrtí na železnici počínajícím trendem, nebo jde jen o jednorázový výkyv. „Doufejme, že je to ukázka toho, že si všichni dávají větší pozor, ale není to důvod k uspokojení. Nemůžeme na to spoléhat,“ podotýká Šlegr s tím, že je potřeba investovat do moderních technických zabezpečovačů, které zasáhnou v případě lidského selhání.

Jejich absence byla podle Drážní inspekce jedním z faktorů loňské nehody u Perninku na Karlovarsku, při níž zemřeli dva lidé. Na chybějící moderní zabezpečení poukázali někteří experti také v případě srpnové srážky u Domažlic, která si vyžádala tři oběti.