Pět stavebních manažerů je podle soudu vinných za vlakové neštěstí u Studénky

Právník společnosti Bögl & Krýsl předložil k jednání nový revizní posudek. Nippertová řekla, že soudce Jaromír Pšenica v úterý ale posudek jako důkaz odmítl. Dokazování tak skončilo a jednání pokračovalo závěrečnými řečmi, na něž odpoledne navázalo vyhlášení rozsudku. Státní zástupce žádal nepodmíněné tresty, obhájci zproštění viny.

Úterní rozsudek je u novojičínského senátu třetí v pořadí. Obžalovaných bylo původně deset. V roce 2017 je soud všechny zprostil viny, protože se podle něj nepodařilo prokázat, proč přesně most spadl a že by za to mohli právě obžalovaní. Státní zástupce se proti tomu odvolal a Krajský soud v Ostravě v následujícím roce rozsudek zrušil a vrátil případ okresnímu soudu.