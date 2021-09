Kalousek trvá na omluvě od Babiše. Odvolal se a případ se vrací k soudu

„Potvrzuji, že se Miroslav Kalousek odvolal do všech výroků rozhodnutí, v současné chvíli se čeká na zaplacení soudního poplatku za odvolání, poté půjde spis zpět na krajský soud,“ uvedl mluvčí okresního soudu Praha-západ Dominik Duchoň.

Soud v červenci rozhodl, že za výroky pronesené v Poslanecké sněmovně se předseda vlády omlouvat nemusí. „Žalovaný (Babiš) se svých výroků dopustil na půdě parlamentu, která zaručuje maximální míru svobody projevu,“ sdělila tehdy pro ČTK soudkyně Okresního soudu pro Prahu-západ Simona Kačerová. Podle soudkyně je také důležité to, že výroky měly souvislost s výkonem pravomoci předsedy vlády.

„Na skutkové podstatě se nic nemění, ta zůstává stejná. Andrej Babiš evidentně lhal sněmovně i veřejnosti. Zda se za to má, či nemá omluvit, na to mají soudy různé názory. Takže já to rozhodně nevzdám, lhářům se ustupovat nesmí,“ vyjádřil se tehdy Kalousek na Twitteru.

„Jeden z důvodů, proč jsem založil protikorupční hnutí, je právě symbol korupce pan Kalousek. Tam se na mé pozici nic nezměnilo. Pokud by naše tradiční demokratické strany nebyly zkorumpované, tak bych nikdy hnutí ANO nezaložil,“ řekl v červenci premiér Babiš novinářům.

Loni soudkyně rozhodla tak, že Babiš nese osobní odpovědnost a má se Kalouskovi omluvit jak písemně, tak i ústně na schůzi sněmovny. Poté se musela řídit závazným názorem odvolacího senátu.

Babiš pronesl sporné výroky na schůzi Poslanecké sněmovny před hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD v roce 2018. Kalouskovi navíc tykal a označil ho za „ožralu“ a „zloděje zlodějského“. Poslanec předtím Babiše kritizoval za to, že při vysvětlování kauzy Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. Vyhrocenou diskusi přenášela televize.

Podle dřívějšího vyjádření Babišova právníka Jiřího Urbánka by v tomto případě neměla šanci na úspěch ani žaloba podaná proti státu. „Zdejší soud se zabýval nejen tím, komu jsou ty výroky přičitatelné, ale i povahou těch výroků. A dospěl k závěru, že nejsou protiprávní,“ upozornil v červenci Urbánek.