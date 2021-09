Plaga je proti dalšímu plošnému zavírání škol, přineslo dlouhodobou ztrátu

Proočkovanost školského personálu je pak podle Plagy poměrně vysoká, i když přiznává, že jsou stále neočkovaní učitelé. „Pokud už třeba uplynula lhůta 180 dní po nemoci, i ty bych vybídl, aby se nechali očkovat, protože pozice učitele je důležitá i v situacích superpřenašečů, kdy by mohli šířit nemoc na školách,“ varuje ministr.

„Ukázalo se, že to jsou jednotky případů rodičů, kteří nedávají své děti testovat. Pevně věřím, že když se mohli přesvědčit, že screeningové testování je neinvazivní, tak jich bude ještě míň než na jaře,“ doufá ministr Plaga. Téměř tři stovky škol se dokonce rozhodly testovat kvalitnější formou PCR. Podle Plagy je nynější dvoutýdenní testování důležité pro nastavení epidemických pravidel na podzim.

Změny ve školství v dobách epidemie

„Na první pohled zavřené školy nepřináší takové náklady, ale dlouhodobě to jsou ztráty, které této zemi mohou uškodit, proto bych byl velmi rád, kdybychom už všichni navždy věděli, že školy mají mít prioritu,“ doufá pro případ dalších vln epidemie Plaga. Covidová krize podle něj posunula školy v užívání informačních technologií.

Do budoucna by ministerstvo chtělo lépe kombinovat prezenční a distanční výuku tak, aby se navzájem doplňovaly. „Rodiče se mohli při distanční výuce přesvědčit, že obsah je přeplněný a děti se učí věci, které by nemusely,“ říká Plaga ke změnám rámcového plánu.

„Adresovali jsme teď do škol metodické doporučení, jak mohou redukovat vzdělávací obsah, a uvedli jsme příklady pro jednotlivé předměty,“ uvádí Plaga. Řada ředitelů ale podle něj na metodický pokyn nečekala a už v létě upravili metodické plány na základě zkušeností z covidu. Dle Plagy se dají redukovat všechny předměty, za příklad dává třeba memorování historických dat.