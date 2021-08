Bývalý zpravodajec BIS u soudu odmítl, že by předal exministru Bártovi odposlechy Béma a Janouška

Hlavní líčení zahájil soud za zavřenými dveřmi. „Jednání je neveřejné z důvodu projednávání utajených skutečností,“ oznámil mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig. Přišel exministr Bárta i bývalý zpravodajec Petržílek. Ten obžalobu odmítl. „Nic takového se nestalo,“ řekl Petržílek médiím poté, co promluvil před soudem. Bárta svoji výpověď veřejně nekomentoval.

Co obžaloba tvrdí, považuje Petržílek za nesmyslné. „Nepřijde vám absurdní, abych předával něco na nějakém vánočním večírku před dalšími pěti lidmi, jak psali v médiích? Já jsem byl 17 let zpravodajský důstojník a takhle jsme určitě nepracovali,“ poznamenal. Někdejší zpravodajec, který později odešel od BIS k policii, upozornil, že je kvůli stíhání osm let postavený mimo službu a pobírá 50 procent mzdy. V současné době pracuje u záchranné služby.

Před soudem zatím nehovořil novinář Jaroslava Kmenta, který přepisy uniklých odposlechů zveřejnil v březnu 2012 v Mladé frontě Dnes. Soudkyně mu předem řekla, že jeho výslech musí z časových důvodů odložit. Kmenta však avizoval, že soudu stejně neřekne, jak se k odposlechům dostal. „Stoprocentně budeme chránit zdroj,“ řekl. Označil je za „vedlejší produkt investigativního pátrání kolem strany Věci veřejné“.