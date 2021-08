Na D1 se na řadě míst olamují hrany dilatačních spár, silničáři budou žádat opravu od zhotovitele

„Vytáhnou z toho nečistoty, zbylé kamínky a zbytek zarovnají plastbetonem, aby to drželo. Prostě najednou šup se to vylomí,“ popisuje šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Podle něho je příčinou to, že k řezání dochází příliš brzy. „Pevnosti tam nenaběhnou úplně tak, jak by měly, a oni spáru začnou řezat. Je to na začátku řežby, občas se to stává,“ dodal.

Úseků s prasklinami je více

Mátl také připouští, že to není jediný úsek, kde by k prasklinám došlo. „Měli jsme to prakticky na všech úsecích. Někde méně, někde více. Byly i další úseky, kde to bylo horší,“ vysvětluje s tím, že někde z toho byla i sleva z díla. „Ale jsou to spíš dílčí problémy, než že by to byl obrovský problém na dálnici,“ dodal.

Praskliny chtějí silničáři nechat opravit na náklady dodavatelské firmy a tvrdí, že na životnost by to mít vliv nemělo. Celá D1 má vydržet bez větších oprav minimálně třicet let, některé úseky jsou v provozu už více než sedm.