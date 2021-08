Očkování dětí proti covidu má v ordinacích lékařů začít od pondělí

Na první dávku očkování se ke své dětské lékařce za několik dní chystá například šestnáctiletá Sabina. Vakcína ji má podle její matky – a místní zdravotní sestry – ochránit třeba během cest na střední školu, kam na podzim nastupuje. „Dcera je alergik. Takto se můžu spolehnout na to, že kdyby došlo k jakékoliv reakci po očkování, tak se paní doktorka o ni postará,“ vysvětluje Jana Šerbanová.

Zatím pediatři pomáhali v očkovacích centrech. A některé mrzí, že vakcína nešla rychleji i přímo do jejich ordinací. „Pro nás je to svým způsobem docela zklamání, protože samozřejmě bychom rádi děti naočkovali tak, aby to stihly do začátku školního roku,“ říká pediatrička a předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová.