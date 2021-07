I v Plzni očkují bez registrace, ale jen na den. Šíření nákazy dál zpomaluje, ve čtvrtek se potvrdila u 197 lidí

Bez předchozí registrace je nově možné podstoupit očkování proti covidu-19 i v Plzeňském kraji. Zájemci o vakcínu mohou přijít bez objednání do velkokapacitního centra v krajském městě a na dalších osm míst v regionu. Je to ale pouze jednorázová nabídka, bez registrace se očkuje v kraji pouze tento a příští pátek od 8 do 13 hodin. Každý den je možné přijít se očkovat bez registrace na vybraná místa v Praze, Brně a Ostravě.