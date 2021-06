Kauza zakládacích listin Univerzity Karlovy u soudu. Podle žalobce starožitník věděl, že jsou kradené

Univerzita tehdy tvrdila, že neví, od koho listiny koupila. A nezveřejnila ani cenu. Jen to, že prodej zprostředkovala soukromá banka. „Majitel si nepřál vědět, kdo to prodává. A kupní smlouva byla mezi univerzitou a bankou J&T,“ popisoval rektor univerzity Tomáš Zima.

Měl jsem je prodat v Londýně

„Byť znalec řekl, že byly odcizené, tak dokumenty dále prodal,“ uvedla státní zástupkyně Jana Korbelová. Salmon tvrdí, že dokumenty Univerzity Karlovy koupil od starožitníka v Rakousku. A s údajnou krádeží z archivu neměly nic společného.

„Jedinou chybu, co jsem udělal, že jsem to neprodal v Londýně o nulu víc někomu jinému,“ popisoval obchodník Salmon u soudu. „Takže něco, co očividně mělo patřit státu,“ reagovala soudkyně Pavla Hájková, Salmon ji ale přerušil. „Jak mělo patřit státu? My tady žijeme v 50. letech?“ opáčil.

Starožitník Josef Salmon musí soudu do měsíce doložit smlouvu, která by potvrdila, že zakládací listiny Univerzity Karlovy skutečně koupil od svého rakouského kolegy. „Sama tomu příběhu úplně nevěřím, ale každopádně počkáme, co pan obžalovaný doloží,“ říká státní zástupkyně Korbelová.

Sám Salmon se k případu ve čtvrtek na kameru vyjadřovat nechtěl. Univerzita chce po něm zpět údajnou dvacetimilionovou škodu. Na zaslané dotazy ale během čtvrtka také neodpověděla.