Vyloučení Ruska a Číny z dostavby Dukovan je oprávněné, soudí Žáková. Podle Luzara zůstala jen druhá liga

Horní komora by podle předběžné dohody vlády a opozice měla do zákona prosadit i pojistku větší parlamentní kontroly. Poslanci by o vráceném návrhu mohli hlasovat na začátku září. Další variantou je pak mimořádná schůze během léta. Žáková (předsedkyně senátního podvýboru pro energetiku a dopravu) věří, že i díky pondělnímu rozsílání bezpečnostních dotazníků do Francie (firma EdF), Jižní Koreje (KHNP) a USA (Westinghouse) už k žádnému dalšímu zpoždění ve výstavbě dukovanského bloku nedojde.

Luzar (člen hospodáského výboru sněmovny) k tomu vedl, že to, co se nyní odehrává, je tanec na pohřbu české energetiky. Zdůraznil, že Česko by se mělo zajímat o energetickou bezpečnost pro své občany za co nejlepší ceny. Na námitku, že by se měla vzít v úvahu hlavně bezpečnost a strategická nezávislosti Česka, uvedl, že ani firmy zbývající v tendru nejsou bez problémů. Hovořil tak například o neprůhledné vlastnické struktuře firmy Westinghouse či o tom, že jihokorejská a francouzská firma nemají vhodné zkušenosti pro tak velký blok, jaký se připravuje v Dukovanech. Žáková by pak sice uvítala možnost využít malé modulární jaderné bloky, ty ale nyní nejsou na trhu s potřebným prověřením. Je to až šance pro vzdálenou budoucnost.