Nového šéfa žalobců chce Benešová navrhnout do konce června

Podle ministryně má být nový šéf NSZ respektovanou osobností, která prošla veškerými stupni soustavy státních zastupitelství. „Bude to někdo známý. Nebudu tahat žádné králíky z klobouku,“ prohlásila Benešová.

Europoslanec a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (TOP 09) v debatě CNN Prima News upozorňoval, že Benešová by v současnosti nového šéfa Nejvyššího státního zastupitelství navrhovat neměla.

Schvalovat ho bude totiž vláda v čele s Andrejem Babišem (ANO), který je trestně stíhán. Proces volby proto budou zákonitě provázet spekulace. Zemanova nástupce by měl schvalovat až příští kabinet, do té doby by měl státní zastupitelství vést první náměstek, věří Pospíšil.

Dosavadní šéf NSZ Zeman oznámil rezignaci na funkci v polovině května, skončí k 30. červnu. Mezi důvody svého rozhodnutí uvedl i tlaky ze strany Benešové.