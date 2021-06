Většina zařízení se podle VZP dohodla na platbách za péči, výjimkou jsou ambulantní specialisté

Následovat bude ještě závěrečné jednání na ministerstvu zdravotnictví. To poté závěry dohodovacího řízení mezi pojišťovnami a poskytovateli posoudí a stanoví výši úhrad a objem péče hrazené ze zdravotního pojištění v úhradové vyhlášce.

Příjmy pojišťoven stouply o 27 miliard

Podle zprávy analytické komise loni příjmy zdravotních pojišťoven dosáhly zhruba 353 milionů korun, z toho z vybraného pojistného získaly 255,7 miliardy korun a za státní pojištěnce pak 97,3 miliardy korun. Meziročně příjmy stouply asi o 27 miliard, především díky navýšení plateb za státní pojištěnce. Letošní příjmy veřejného zdravotního pojištění se odhadují na 386,3 miliardy korun, na příští rok asi o sedm miliard vyšší.

Příjmy veřejného zdravotního pojištění by příští rok mohly vzrůst díky dalšímu navýšení plateb za státní pojištěnce. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zvýšení o 200 korun měsíčně, což by mohlo znamenat patnáct až šestnáct miliard korun navíc. Vláda musí o návrhu rozhodnout do konce června.