Novela by degradovala učitelskou profesi, míní Maláčová. Pekarová Adamová trvá na uzákonění 130 procent průměrné mzdy

„My jsme proti tomu, aby docházelo k degradaci učitelské profese. To znamená, že nechceme, aby na základních školách učili nekvalifikovaní učitelé. To v té novele obsaženo je,“ zdůvodnila Maláčová stanovisko ČSSD.

Když návrh sněmovna horní komoře poslala poprvé, existoval prý podle ministryně příslib Senátu, že část o nepedagogických pracovnících opraví. „Dohoda byla, že se to v Senátu opraví, nestalo se tak,“ sdělila.

Hlasování nakonec zablokovala TOP 09. „My jsme to zablokovali ve smyslu, že se dnes (v úterý, pozn. red.) nedostalo na hlasování a dostane se, pevně doufám, co nejdříve. Tak, aby byla větší šance, že to skutečně projde,“ řekla Pekarová Adamová s tím, že chce jednat s ostaními stranami.

Maláčová také argumentovala, že 130 procent průměrného platu učitelé dosáhnou už letos. „My si myslíme, že místo toho, aby se učitelům slibovali holubi na střeše nad rámec toho, čeho už letos dosáhnou, tak připravujeme společně s ministerstvem školství konkrétní pomoc učitelům,“ avizovala. Podle ní by mělo jít o příplatky za třídnictví. To považuje za konkrétní pomoc, která může pomoci řešit akutní nedostatek pedagogů.

„Chceme, aby pedagogové tuto jistotu (130 procent, pozn. red.) v zákoně měli. A ta proklamace, že už se tak letos stane, pro mě není dostačující. Ve chvíli, kdy to bude v zákoně, tak je to celkem jiná váha,“ argumentovala Pekarová Adamová. Ta zároveň nevidí důvod, proč by nepedagogičtí pracovníci, kteří budou splňovat podmínky zákona, nemohli učit. Lidé z praxe podle ní přivádí do vzdělávání pestrost.