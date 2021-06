Začala první PPP stavba v Česku, dálniční spojení Prahy s Pískem má být kompletní za tři roky

Dálnice D4 má spojit Prahu s Pískem a je to jedna ze dvou nedokončených dálničních spojnic středních a jižních Čech. Jestliže dostavba středočeské části té druhé, tedy D3, bude přinejmenším záležitostí druhé poloviny dvacátých let, dostavba D4 nyní začala. Nebude se stavět postupně po etapách, nýbrž na všech pěti úsecích se bude pracovat souběžně. Celkově tak vznikne 32 dálničních kilometrů.

„Musíme v tom pokračovat. Nejenom proto, že může být hůře ve smyslu toho, že v budoucnu třeba nebude tolik peněz na dopravní investice, ale i ve smyslu toho, že se to musíme naučit. Neuměli jsme to dělat a toto je pro nás zatěžkávací zkouška,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček.

Dostavba dálnice D4 totiž budí pozornost nejenom kvůli tomu, že vznikne 32 kilometrů naráz, ale hlavně proto, že jde historicky o první dotažený projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru, čili PPP. Stát tedy nehledal jenom zhotovitele, který by za smluvní cenu postavil dálnici, a tím to pro něj skončilo. Naopak konsorcium ViaSalis sdružující společnosti Vinci a Meridiam dálnici postaví a dalších 24 let a čtyři měsíce bude provozovat, zač mu stát bude platit.

PPP přirovnal k operativnímu leasingu, upřesnil, že v budoucnu by chtěl takto financovat i dostavbu dálnice D35 v Pardubickém kraji, D3 ve Středočeském kraji a také vysokorychlostní železniční tratě. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že by se PPP mohlo využít i u nedopravních staveb, zmínil se o své myšlence úřednické čtvrti v pražských Letňanech.

Aby se i u dalších staveb využilo partnerství veřejného a soukromého sektoru, by chtěl také středočeský radní pro dopravní infrastrukturu Martin Kupka (ODS). „Dobře zvládnutý PPP projekt otevře v ČR cestu dalším podobným projektům a také posílí důvěru v to, že pokud se podílí soukromý kapitál na státním projektu, není to podezřelé, ale naopak je to důležité a dobré,“ zdůraznil.

Samotný fakt, že se začínají stavět chybějící úseky dálnice D4, kvitoval Kupka i jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS), podle nějž „se dá říci, že každý metr dálnice vede k rozvoji regionů“.