Před 79 lety zaútočili českoslovenští vojáci na Heydricha. Jejich hrdinství připomněla pieta i nová malba

Smrt čekala v zatáčce

Heydrich přijel do Prahy koncem září 1941, aby nahradil – formálně zastoupil – ve funkci říšského protektora Konstantina von Neuratha, o němž se Hitler domníval, že si nedokáže účinně poradit s odbojem. Exilová československá vláda v Londýně rozhodla o Heydrichově likvidaci speciálně vycvičeným výsadkem. Slibovala si od tohoto aktu, že západní mocnosti odvolají své podpisy pod mnichovskou dohodou a uznají Československo v předmnichovských hranicích.

Do skupiny Anthropoid byli vybráni Josef Gabčík a Karel Svoboda, kterého později kvůli zranění při výcviku nahradil Jan Kubiš. Po vysazení ve středních Čechách se s pomocí domácího odboje dvojice dostala do Prahy, kde naplánovala samotný útok na Heydricha. Uskutečnila jej v křižovatce pod Vychovatelnou, kde se v ostrém úhlu setkávaly ulice V Holešovičkách a Kirchmajerova (dnes Zenklova). Heydrich tudy denně jezdil do práce – kancelář měl na Pražském hradě, bydlel na zámku v Panenských Břežanech severně od Prahy – a jeho vůz musel kvůli prudké zatáčce zpomalit.

V úvahu připadala i jiná místa, zejména serpentiny přímo v Panenských Břežanech. Nakonec si Gabčík s Kubišem vybrali horní Libeň, protože doufali, že ve městě dokážou po činu snáze uprchnout.