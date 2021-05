V úterý přibylo 658 případů covidu. Nárůst počtu nakažených je skoro o polovinu nižší než před týdnem

Denní nárůsty množství nakažených klesají postupně už od začátku března, kdy se dostaly na téměř sedmnáct tisíc. A výrazně se v posledních týdnech snižují také počty úmrtí. Ještě na začátku května se denně pohybovaly až kolem čtyřiceti, zatímco v uplynulém týdnu už nepřesáhl počet zemřelých za den dvacítku.

O půlnoci byla oficiálně spuštěna registrace k očkování i pro lidi ve věku 30 až 34 let, kterých je přes 722 tisíc. Od 1. června by se systém měl otevřít i pro ty nad 16 let. Očkovat by se tak měli mít možnost už všichni, pro které jsou vakcíny v současné době schválené.