Přísedící u soudu zůstanou bez omezení, poslanci souhlasili s názorem senátorů

Pět let soudního procesu s ostravským lobbistou Martinem Dědicem zdržela i nemoc jedné z přísedících. Soud vyslechl sto padesát svědků nebo desítky hodin odposlechů. Pokud by přísedící nahradil jiný laický soudce, mohl by si kterýkoli obžalovaný říct o opakování všech výslechů i důkazů. A rozsudek oddálit o další roky.

O opakování celého procesu se aktuálně snaží třeba obhájce bývalého náčelníka StB Karla Vykypěla kvůli mandátu laického soudce. „Jednal nečestně tím, že se 15. 4. a 22. 4. vydával za přísedící tohoto senátu,“ argumentuje Vykypělův obhájce Vladimír Vaněk.

Profesionální soudkyně, která proces vede, se nakonec po sérii osobních útoků proti přísedícím i jí samotné z kauzy sama vyloučila. „Sdělil, že lžu. Byť si nemyslím a trvám si na tom, že jsem nijak nepostupovala v rozporu s trestním řádem, tak nejde to prokázat,“ uvádí předsedkyně trestního senátu Obvodního soudu pro Prahu 1 Olga Kalašová.