Přibývá kopií biologických léků. Roste tak šance pro pacienty se zánětem střev a kloubů

Na základní škole Pavlíně Mlčkovské otekly nohy a přestala chodit. Čtvrt roku byla v nemocnici. Takto začal její dlouholetý boj se zánětem kloubů. „To se v noci chcete otočit a nejde to, máte pocit, že vám někdo vrazil do ledvin kudlu,“ říká Mlčkovská, pacientka s revmatoidní artritidou.

Pomohla až změna lékaře, který jí na revma předepsal biologickou léčbu. Tuto injekci si píchá jednou měsíčně už deset let.

„Čím dřív se k biologické léčbě lidi dostanou, tím větší šanci mají na to, aby žili kvalitní život, aby odnosili dítě, což se mi podařilo. Aby pracovali, což pracuju, přispívám nemálo do státního rozpočtu,“ říká Mlčkovská.

Naději dávají kopie biologických léků

Jenže originální biologické léky získal jen zlomek lidí. Novou nadějí jsou jejich kopie. „Když se zkopírují a je jich velké množství, tak to vede k poklesu cen na trhu. A je pak jedno, jestli dáme originál nebo biosimilární preparát,“ vysvětluje předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP Jiří Vencovský.

Revmatologická centra tak léčí každoročně o 20 procent pacientů víc. Díky kopiím léků pojišťovny jen loni ušetřily necelé tři miliardy korun. Letos by to mohlo bý o něco víc. Schvalování neoriginálních léků probíhá většinou do měsíce. S jeho uvedením na trh často výrobci snižují i cenu původního léku.

„Třeba léčba Crohnovy nemoci stála před šesti lety až půl milionu na pacienta na rok. Dnes se dostáváme pod 200 tisíc,“ řekl farmaekonom z analytické společnosti iHETA Tomáš Doležal.

„Je to ta jediná cesta, kterou je možné udělat tu terapii levnější, zvýšit dostupnost, používat ji v raných fázích vývoje nemoci,“ dodal gastroenterolog a přednosta kliniky ISCARE Milan Lukáš.

Pacienti už nemusí čekat na léčbu jako dřív. Levnější varianty léků by měly na trhu přibývat, mimo jiné i v onkologii.