Česká armáda dostala nový letoun CASA. Kvůli závadě přistál se zpožděním

Letoun měl původně přistát už odpoledne. Posádka ale během přebíracího letu ve španělské Seville zjistila závadu na protinámrazovém systému, kterou výrobní závod na poslední chvíli odstranil. „Nikdo nemůže zaručit, že se chyba nebude opakovat, zatím máme desetileté zkušenosti s provozem a myslím, že to nevybočuje z leteckého normálu,“ komentoval závadu velitel 242. transportní a speciální letky Miloš Domin. Hlavní a viditelná změna modernizovaných strojů spočívá ve wingletech na koncích křídel, které umožní vystoupat výše; letoun pak má delší dolet. Změnu představuje i nový software a satelitní komunikační systém Satcom. „Umožňuje řešit problémy kdekoliv na světě, řešit jakýkoliv problém tady se základnou například,“ popsal Domin.

CASA nahradí Jak

Česká armáda už čtyři stroje má, chce je zmodernizovat tak, aby byly na úrovni nově pořizovaných strojů. Nové nákladní letouny nahradí loni vyřazené ruské stroje Jak-40.

„Posádky s nimi létaly docela rády, jenže byly poměrně citlivé na boční vítr, protože mají úzký podvozek. Ekonomika jejich provozu, respektive jejich spotřeba, byla nemalá, ale bylo to poctivé letadlo. Roky se však projevují a náhrada byla namístě,“ popsal letecký publicista Martin Velek.



Šest strojů CASA tak bude nejpočetnější flotilou transportních letadel v české armádě, vynikají krátkým vzletem a přistáním a možností létání z nezpevněných ploch. Plní široké spektrum úkolů včetně přepravy vojáků a materiálu do zahraničních operací, pozorovací mise na Sinaji i třeba přepravy koní Převalského do Mongolska. V budoucnu by měly i více létat i s VIP osobnostmi.