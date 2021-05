„Je to pořád dokola, někdy je mi dobře, jindy zle.“ Astmatem v Česku trpí asi půl milionu lidí

„Podle maminky mi lékaři astma diagnostikovali v necelých dvou letech mého věku. Bydleli jsme v Praze. Nemohla jsem spát vleže, protože jsem se dusila, tak mě maminka musela celé noci nosit v náručí. Od narození mne často vozili ve velmi špatném stavu do nemocnice do Motola,“ vzpomíná dnes už dospělá pacientka.

Ve dvou letech podstoupila operaci žaludku a jícnu. Kvůli problémům s dýcháním do jeslí chodila zhruba měsíc a kvůli poruše imunity jí lékaři nakonec docházku do zařízení zakázali. Rodina se nakonec kvůli zdraví dcery a lepšímu vzduchu přestěhovala do jižních Čech. Potíže ale trvaly nadále. „Vysvětlit mi ve třech letech, že když děti válí sudy na louce, já nesmím, bylo nemožné. I přes všechny zákazy a vysvětlování jsem chtěla dělat a také dělala to, co ostatní. Následky byly hrozné, astmatické záchvaty, alergická rýma, oteklé oči tak, že jsem neviděla na krok,“ popsala pacientka své problémy, na které upozorňuje Česká iniciativa pro astma.

Kvůli zdravotním problémům často chyběla ve škole, učitelé dokonce rodině navrhovali, aby dívka přešla na zvláštní školu. Nakonec ale tu základní dokončila. Strávila mnoho času v lázních i u moře. „Často byla mamka obviňována z toho, že mě nechává doma jen tak. Nechápali, že když mám v noci astmatický záchvat, že jsem probděla noc a že bych ve škole usínala,“ dodala pacientka.

Astma se i přes dost silnou léčbu zhoršovalo, navíc péče byla čím dál dražší, a to si rodina nemohla dovolit. Přes astmatické potíže nakonec dívka dostudovala policejní školu. Ze zdravotních důvodů ale nemohla pracovat v kanceláři. „Sama na svou kůži zažívám, jak děti s postižením i dospělí lidé vždy narážejí na problémy, a bojím se, že si to ponesu po celý život. Musím najít práci, kde pochopí moji individualitu, a doufám, že nebudu muset dokazovat všem dokola, že občas mě nemoc zaskočí a musím navštívit lékaře,“ řekla.

Dospělá žena je se svou diagnózou už smířená, stále dochází na pravidelné kontroly a snaží se žít „normálně“. A jak sama dodává: „Je to pořád dokola, někdy je mi dobře, někdy je to horší.“