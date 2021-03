Stovky Čechů zůstaly kvůli koronaviru vězet v zahraničí. Z hotelu nesmějí ani na krok

Například Michal Hanzlík odletěl na dovolenou do Egypta na týden, musel si ji však nedobrovolně prodloužit. Už druhý týden je zavřený v karanténě na hotelovém pokoji, protože měl před návratem do Česka pozitivní test na covid-19.

„Tady na hotelu je vyčleněné celé křídlo. Partnerka dostala svůj pokoj, já jsem dostal také svůj pokoj. Je tady jeden číšník, který se stará jenom o nás. Co se týká lékařského personálu, tak vždy přijedou v plné výbavě,“ popisuje situaci v hotelu Hanzlík. Vyjít ven z hotelu samozřejmě nesmějí.

Do Egypta odlétá z Letiště Václava Havla v Praze hned několik letadel denně. Před nástupem musí mít všichni negativní test na koronavirus, platí to i pro cestu zpět. „Každý týden odlétají do Egypta tři letadla ze stovkami našich klientů. U každého letu jsou to jeden až dva pozitivní případy,“ uvedl ředitel Blue Style Ondřej Rušikvas.

„Covid hotely“ za sto eur na den

Nakažené koronavirem evidují cestovní agentury i ve Spojených arabských emirátech či na Maledivách. Pokud je u klienta potvrzen koronavirus, kontaktuje ho delegát a následně je přestěhován do hotelu, který je k tomu určený.

„Od začátku roku jsme řešili na dvě stě případů lidí, kteří jsou covid pozitivní. To jsou ale jen klienti cestovních kanceláří. Celkové číslo je vyšší. Třeba v Belgii je to teď na šest desítek lidí, kteří tam pracují,“ řekl Štěpán Landík z ERV pojišťovny. Také tito klienti musí podle Landíka do „covid hotelu“. „Pro představu, náklady na tento hotel jsou sto eur na den na osobu,“ dodal.

„Pro výjimečné případy, kdy jsou lidé po prodělání nemoci v zahraničí takzvaně opakovaně pozitivní a není tak možné zajistit negativní test pro návrat do vlasti, vystavujeme v souladu s ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví diplomatickou nótu. Díky ní je návrat těchto cestovatelů do České republiky umožněn. Zatím jsme jich vydali patnáct,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. O takovou výjimku možná nakonec požádá i Michal Hanzlík.