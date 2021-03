Radiožurnál: Zatčení ruského diplomata vyvolalo čistky na ambasádách. Jednání váznou

„Rusko od loňského léta postupně vypovědělo nebo odmítlo tři oficiální vojenské diplomaty z Česka. V praxi to představuje polovinu tamní vojenské sekce. Česká strana na to reagovala stejně tvrdě a podle zásady reciprocity,“ informoval Radiožurnál.

Ambasádu v Praze opustili dva vojáci

Oba státy se neshodnou v tom, kdo udělal první krok. Česká strana si myslí, že to bylo Rusko. Zatčený diplomat totiž nebyl přímo vyhoštěn, sám tomu předešel tím, že okamžitě po propuštění odcestoval zpátky do Ruska. Moskva podle informací Radiožurnálu ale kauzu označila za provokaci a poslala domů prvního českého diplomata. Česko na to reagovalo stejným krokem.

Podle zjištění Radiožurnálu museli skončit v Moskvě i další dva Češi. „Čistě technicky nešlo ani v jednom z těch případů o vyhoštění, ale vše se řešilo přes neprodloužení víz, případně přes takzvaný agrément,“ cituje Radiožurnál nejmenovaný zdroj z diplomatických kruhů. Agrément je udělení souhlasu hostitelské země s působením diplomata, bez něho nemůže v dané zemi pracovat.

Dva ze tří odmítnutých diplomatů museli podle Radiožurnálu Moskvu během loňského druhého pololetí fyzicky opustit, třetí se tam naopak ani nedostal. Měl nahradit jednoho z vypovězených, ale to Rusko odmítlo. Na ambasádě Ruské federace v Praze museli během uplynulého půlroku skončit dva vojáci.

Záležitost ztížila pandemie i situace v Bělorusku

Pošramocené vztahy mezi oběma zeměmi měly podle ministerstva zahraničních věcí napravit vzájemné konzultace, které česká strana Rusku navrhla loni. Pokus o vyřešení sporů se ale ani po půlroce nerozběhl.

„Přípravu těchto jednání zkomplikovala jak pandemie, tak několik významných událostí, třeba vývoj situace v Bělorusku nebo otrava a odsouzení Alexeje Navalného. Tyto okolnosti nevytvářejí dobrý kontext pro formální zahájení bilaterálních konzultací,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Konzultace měl vést ředitel zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák. Jednání s ruskou stranou podle něj nezačala zejména s ohledem na pandemii koronaviru. „Mým partnerem pro jednání je první náměstek ruského ministra zahraničí Vladimir Titov a z hlediska pandemické situace není možné cestovat. A nejsme ani jeden, ani druhý velkými příznivci videokonferencí,“ řekl Jindrák. Formální jednání se podle něj připravuje. Citlivá kauza zatčeného ruského diplomata se podle něj do rozhovorů nepromítla.