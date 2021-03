Polští řidiči podporující těžbu v Dole Turów protestovali

Devadesátiminutovou akci svolala polská organizace Ruce pryč od Turówa. Protestující měli letáčky a praporky s nápisy: „Podporujeme Důl Turów“. Podle organizátorů vznikla akce proto, že Poláci neuznávají námitky svých českých sousedů a nechtějí přijít o práci. Pokud by totiž došlo k uzavření dolu tak, jak odpůrci dolu požadují, pak by přišlo o práci 60 až 80 tisíc lidí, protože je na něm závislá i sousední elektrárna.

V Dole Turów nyní smějí těžit hnědé uhlí do roku 2026. Povolení dostal polský důl v loňském roce na šest let. Společnost PGE chce ale prodloužit těžbu až do roku 2044. A právě to se odpůrcům těžby nelíbí.

Důl se má rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních podél hranice od Žitavy až po Bogatyniu a má sahat do hloubky 330 metrů pod zemský povrch. Největší obavu mají Češi ze ztráty vody, kromě toho se bojí také hluku, prachu a sesuvu půdy.

Česko podalo žalobu k evropskému soudu

Česko minulý měsíc podalo k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu na Polsko kvůli rozšiřování těžby v Dole Turów. Na důl si stěžují i radnice v sousedním Německu. Německé spolky pro ochranu životního prostředí v otevřeném dopise vyzvaly saského premiéra Michaela Kretschmera, aby českou žalobu podpořil.

Naopak odbory působící v PGE na Facebooku oznámily, že podaly k Evropské komisi stížnost proti Česku a Německu, které podle nich porušují základní práva polských občanů. Obyvatelstvo, kterému Turów skýtá obživu, čelí podle stížnosti „šikanování“ a je porušováno právo místních Poláků na práci, vzdělání a důstojnou existenci.