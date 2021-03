Pašeráci posílají méně balíků s drogami, zato jsou až pětkrát těžší, upozornili celníci

„V roce 2019 jsme zabavili celkem 1007 balíčků s drogami. V roce 2020 to bylo jen 551 případů,“ řekla mluvčí Celní Správy Praha Ruzyně Šárka Miškovská. Nejenom v případě Celní správy se jedná o pokles. „Předminulý rok jsme zaznamenali 3559 případů pašování omamných a psychotropních látek. Za minulý rok to je 3012,“ vysvětlil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

I přesto, že dealeři do Česka za minulý rok přepravili menší počet balíčků s drogami, nemusí to nutně znamenat, že jich do tuzemska dostali méně. Strategii přepravy omamných látek totiž ihned na začátku prvního lockdownu změnili.

„Před dvěma roky, a i zpočátku minulého roku, přepravovali pašeráci v řádech stovek gramů. Už od začátku karantény ale evidujeme několikakilogramové zásilky. V některých případech se jedná až o pětinásobný nárůst,“ vysvětlila Miškovská z Celní správy. Doplňuje, že takový jev byl zapříčiněn omezeným létáním a pohybem osob během lockdownu. „Pašeráci neměli tolik příležitostí, jak drogy přepravit. Snažili se to tak vykompenzovat hmotností,“ dodala Miškovská.

Británie je i po brexitu hlavní dovozce

„Nejčastější odesílatel zásilek s drogami je dlouhodobě Velká Británie. Na členství v Evropské unii prodejcům drog vůbec nezáleží. Jde u nich především o nabídku a poptávku,“ vysvětlila Miškovská z Celní správy Praha Ruzyně. Dealeři ze zahraničí posílají do tuzemska zásilky často s fiktivní adresou. „Příjemci si následně zásilku s drogou vyzvednou na adrese, kde nebydlí. Jedná se nejčastěji o vzdálené příbuzné či kamarády, kteří o podobné skutečnosti vůbec netuší. Měli jsme i případ, kdy někdo napsal zásilku s drogami na svou babičku,“ doplnila mluvčí Miškovská.



Mimo nejčastějšího odesílatele drog zůstal stejný i žebříček látek, které se pašeráci do Česka snažili přepravit. „Největší počet záchytů máme u konopí, metanfetaminu a hašiše. Následuje extáze, amfetamin a kokain,“ popsala mluvčí Generálního ředitelství celní správy Hana Prudičová.