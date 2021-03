Děti a mladiství tvoří 14 procent ze všech dosud nakažených covidem, v nemocnicích se nejčastěji ocitli ti nejmenší

Ve škole se koronavirem nakazil například Jindřich Korf, který chodí do druhé třídy základní školy. Celá třída tehdy musela jít do karantény. Od Jindřicha se pak postupně nakazila celá rodina. Do lavice se potom vrátil jenom na chvíli, celou školu totiž na začátku března zavřelo plošné nařízení vlády.

Právě uzavření prvních a druhých ročníků, ale také jarní prázdniny se už začaly projevovat na počtu nově zjištěných nákaz u dětí.