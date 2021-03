Povinné testování by se mělo rozšířit i na malé podniky a úřady, uvedl Havlíček

„Naší ambicí je, aby se všichni zaměstnanci v České republice testovali na týdenní bázi. Pokud vše půjde dobře, a v tom příštím týdnu to bude hodně zatěžkávací zkouška, protože pojedeme (v testování) tři segmenty, tedy střední firmy, velké firmy a státní zaměstnance, tak poté jsme připraveni udělat ho i pro firmy malé, ty do 50 zaměstnanců a malé úřady. Jinými slovy 4,3 milionu lidí by se testovalo na týdenní bázi,“ zdůraznil Havlíček.

Uvedl zároveň, že zatím nepočítá s větším příspěvkem na testování než dosud. Aktuálně stát v případě samotestování prostřednictvím schválených sad přispívá přes úlevy na zdravotním pojištění šedesát korun na test, což je podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy asi čtyřicet procent současné ceny.

Firmy si v minulých dnech na růst cen testovacích sad už stěžovaly a jejich zdražení připustil i Havlíček. Podle něho se však v momentě, kdy budou do Česka přicházet v následujících dnech miliony kusů testů, jak očekává, jejich cena sníží. Dodal, že kdyby se například příspěvek navýšil na devadesát korun, pak by to vedlo pouze ke zvýšení zisku těm, kteří testy do Česka dovážejí. V příštím týdnu by do Česka mělo podle Havlíčka tak přijít dalších patnáct milionů testů.

Havlíček také připustil, že testování by mohlo probíhat i delší dobu než jen několik týdnů. Konkrétně minimálně do května, případně až do prázdnin.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula zdůraznil, že celý systém testování má stále několik nedostatků a vad. Vyřešit by se tak například měl vztah k pracovní době. „Protože někde se stává i to, že někteří říkají ,udělejte si to (testování) po pracovní době‘. Nebo se začíná třeba vyhrožovat ,když nebudeš testovat, vyhodíme tě z práce‘ a podobně,“ přiblížil.

„Zatím jsme nezaregistrovali problém, že by byly nějaké extrémní fronty, protože třeba velcí zaměstnavatelé jako Škodovka nebo Ocelárny Třinec, ti si to dokázali rozložit do jednotlivých dnů a zvládali to dobře,“ reagoval Havlíček. Dodal ale, že pokud tam nějaký problém bude, tak se vyřeší. „Od toho je tripartita,“ zdůraznil.

Středula doplnil, že už v této záležitosti poslala ČMKOS dotaz na ministerstvo práce a sociálních věcí. „Aby se tomu věnovali, protože vzniká opravdu nebezpečný výkladový problém,“ uvedl.