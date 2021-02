Reportéři ČT: Bývalý šéf pardubické káznice si stěžuje na šikanu od ředitele Vězeňské služby

Pšenička pracoval jako ředitel pardubické věznice pět let, už dva roky má ale zákaz vstupu do areálu. Dostal se totiž do sporu s generálním ředitelem Vězeňské služby Dohnalem a ve funkci musel skončit. Pověřeným zástupcem Věznice Pardubice se stal Jaromír Brich.

Pardubická věznice měla kvůli sporu Dohnala s podřízeným papírově dva ředitele. „Vězeňská služba po dobu 14 měsíců vyplácela dva ředitelské platy,“ řekl Pšenička. Takovou situaci přitom už jednou zažila, a to když Petra Dohnala tehdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková odvolala a jmenovala nového generálního ředitele.

Odvolaný ředitel se tehdy proti rozhodnutí Válkové bránil u soudu, ten mu dal za pravdu a Dohnal se mohl do čela věznic vrátit. Vezeňská služba ale musela po dobu 18 měsíců platit dva generální ředitele. Podle Dohnala se ale tyto dva případy nedají srovnávat. „Bylo postupováno přesně podle zákona 361,“ uvedl v souvislosti se situací v pardubické věznici.