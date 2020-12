Státní zástupce obžaloval kvůli pašování drog do věznice Valdice 15 lidí

Státní zástupce obžaloval patnáct lidí kvůli pašování drog do věznice Valdice na Jičínsku. Případem se nyní bude zabývat Okresní soud v Jičíně. Na dotaz ČT to uvedl okresní státní zástupce Michal Chvojka. Opiáty a léky se do vězení podle kriminalistů dostávaly třeba v obalech od fixů nebo ve speciálně upravených obálkách. Jeden z obžalovaných se tablety pokusil pronést ve spodním prádle, když šel na návštěvu za odsouzeným.