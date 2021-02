Už začaly dostihy, kritizoval Pithart současná jednání o změně volebního zákona

Pithart uvedl v pořadu Události, komentáře, že jsme tu měli 21 let krutě diskriminační volební pravidla, ze kterých nyní nebude jednoduché se vyvléknout. Chce to podle něho velikou rozvahu a trpělivost. Je proto zneklidněn tím, že jednotlivé politické strany už „odpalují své verze.“

Přirovnal to k tomu, „jakoby tu běžel vteřinovník,“ podle něho je to špatný začátek. Dal by přednost jednáním mezi čtyřma očima, na kterých by si předáci vyříkali své názory a hledali styčné plochy. Diví se současnému dění, podle něho tu přece nejde o dny. Představa, že se to po 21 letech vyřeší v prvních dnech, je absurdní, domnívá se.

„Už začaly dostihy,“ komentoval současné dění, pro které by naopak doporučil staré latinské Pospíchej pomalu. Varoval, že jestli všichni půjdou za svým vlastním ziskem, tak to nemůže dopadnout dobře. Očekává však, že hlavní lídři najdou dostatek politické kultury a převáží u nich ohled na obecný zájem.