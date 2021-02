Soud aktivista, žádoucí náprava a šibeniční termín. Experti komentují zásah Ústavního soudu do voleb

Ústavní soud kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů zrušil část volebního zákona. Koalicím stran a hnutí nově stačí pro vstup do sněmovny pět procent hlasů voličů. Soud škrtal i v paragrafech upravujících určování počtu poslanců v krajích a průběh skrutinia, tedy rozdělování mandátů za použití d’Hondtovy metody. Rozhodnutí nemá časový odklad, a dopadne tedy už na podzimní sněmovní volby. „Nález vyvolá horečnou snahu po hledání řešení, které konformně s Ústavním soudem nastaví nová pravidla. Nebude to hledání optimální varianty, ale co nejrychlejší cesty. Volební pravidla by si zasloužila, aby se po nálezu Ústavního soudu důkladně promyslela a byla dlouhodobě funkční – a teď to bude vznikat pod obrovským tlakem. Máme na to půl roku,“ prohlásil ve vysílání ČT24 olomoucký politolog Tomáš Lebeda. „Z hlediska termínu je to nepochybně (položená) mina. Pro náš parlament je dost šibeniční,“ potvrzuje politolog Daniel Kroupa, třebaže podstatu rozhodnutí vítá. Nález podle něj vedle toho také maří úvahy hnutí ANO o možné transformaci systému voleb na většinový. „Vůbec nepřichází v úvahu. Ústavní soud dal jasný pokyn, že úprava má korespondovat s principem poměrného zastoupení.“

Právník: Má ústavní soud určovat metodu přepočtu? Výhrady k času vznáší také ústavní právník Ondřej Preuss – a upozorňuje, že stížnost k soudu doputovala už před třemi lety. „Rozhodnutí nešlo odložit s argumentem, že nemůžeme konat volby protiústavně – přitom jsme z tohoto pohledu už mnoho voleb protiústavních zažili. Dvacet let podle toho žijeme,“ podotkl. Rozhodnutí současně označil za pragmatické. Za těžiště problému totiž považuje volební kraje, kdy „jeden rozděluje pět mandátů a druhý pětadvacet“, ale jich se konstituční tribunál nedotkl, protože „to by byl zásadní zásah do politické mapy“. Argumentace, že hlavní nespravedlivost vězí v metodě přepočtu hlasů, není podle Preusse silná. „Ústavní soud si představuje jako řešení použití jiného přepočtu. Kladu si otázku, jestli je role Ústavního soudu, kdo má určovat konkrétní metodu,“ podotýká. O extenzivním chování Ústavního soudu mluví i politolog z Masarykovy univerzity Stanislav Balík. „Ve volebních otázkách už poněkolikáté vystoupil z role a neposuzoval ústavnost, ale jakousi imaginární spravedlnost. Přitom politologie dobře ví, že žádný volební systém není absolutně spravedlivý. Ústavní soud se znovu pasoval do role aktivisty, který páchá dobro,“ konstatoval. Zásahem do průběhu skrutinia podle něj soud zasahuje do vnitřního života politických stran a posiluje jejich centrální vedení. „Pokud by bylo zavedeno druhé skrutinium, pak by stejně jako v 90. letech mělo centrální vedení stany možnost dostat do Poslanecké sněmovny své lidi, kteří by přes krajskou soutěž neprošli,“ dodal Balík.