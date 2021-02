Policie navrhla obžalobu podnikatele Kočky, je obviněn z krácení daní

Rodina Kočkových byla známa pořádáním Matějské poutě. Objevila se i v takzvané Kubiceho zprávě o prorůstání organizovaného zločinu do politiky, a to kvůli kontaktům na ruskojazyčné podsvětí. „Mě už to o té mafii docela unavilo. Ať lidi přestanou číst Kmotra, ať jdou ke mně buď do práce, nebo jdou se mnou dělat a uvidí, co jsem za banditu,“ říkal Kočka v dubnu 2009.

Kočka v minulosti podnikal i v oblasti nemovitostí. Jeho firma Prostor dostala už v roce 2010 zakázku na úklid města od Pražských služeb. Pražský magistrát ukončil spolupráci s firmou Jana Kočky Prostor v roce 2018. Městská společnost Pražské služby si vybrala nového subdodavatele.