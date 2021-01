Komunikace na ministerstvu zdravotnictví vázne, míní bývalý náměstek Šedo

Právě komunikace je přitom podle něj jedním z výrazných problémů celého resortu. „Myslím si, že váznoucí komunikace je velká škoda, protože v mnoha věcech ministerstvo odvádělo skvělou práci, na kterou by mohlo být pyšné,“ podotkl bývalý náměstek. Problematická je podle něj komunikace jak na vnitřní úrovni, tak i navenek.

„Když jsme se s ministrem loučili, tak jsem ho žádal, aby byl konkrétější ve svých formulacích, a to se mi od něj nepodařilo vyslechnout. Zkrátka a dobře, obsah té neshody vlastně neznám, protože jsme spolu neměli příležitost mluvit,“ řekl Šedo.

Vyzdvihl například roli, kterou během epidemie zastává Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). „Sledujeme trend té epidemie a sledujeme ho v řadě rovin, jako je počet nakažených, hospitalizovaných nebo osob na jednotkách intenzivní péče,“ pochválil.

Šedo připustil, že ministr Blatný i celý resort aktuálně čelí velkému tlaku. „Ministerstvo se v poslední době zkonvertovalo do značné míry, ne bezvýhradně, do ministerstva covidu,“ řekl s tím, že epidemická situace vyvíjí výrazný tlak na velmi rychlé řešení problémů. „V tom jsem skutečně vnímal, že ten profesní tlak je enormní,“ dodal. Zároveň pochválil armádu, která podle něj svou logistikou v celé věci významně pomáhá.

Epidemie je testem schopností zdravotnického systému

Epidemie podle něj ukazuje také sílu českého zdravotnictví. „Byl to velký test schopností našeho zdravotnického systému, který ukázal svoji robustnost. Já si myslím, že skutečně bychom měli smekat před lékaři a nelékaři, co jsou ve špitálech,“ zdůraznil. „Doporučoval bych zejména těm, kteří tu situaci zlehčují, aby se do nemocnice šli podívat,“ dodal.

Testování zdravotnictví prostřednictvím pandemie považuje za zkušenost, která se musí vytěžit. Podle něj situace zdůraznila například nutnost pandemických plánů. „Je to velký vzkaz pro ty, kteří se zabývají a kteří studují procesy řízení zdravotnictví. A nejen zdravotnictví, ale vůbec spolupráci jednotlivých sektorů ve státě,“ vzkázal Šedo.