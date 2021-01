Reprodukční číslo opět roste. Obchody prodávají papírenské zboží, dětské oblečení a obuv

V pondělí v Česku přibylo 7590 nově nakažených covidem-19. Nemocí aktuálně trpí 134 481 lidí. Vzrostlo množství vyléčených, jejich počet přesáhl už tři čtvrtě milionu. Podle ministerstva zdravotnictví ale přibylo i 197 úmrtí, s koronavirem tak v Česku zemřelo 14 646 lidí.

Index protiepidemického systému PES se třetí den drží na 70 bodech ze sta. Opět ale vzrostlo reprodukční číslo ukazující, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný. Má hodnotu 0,76, vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví.

Reprodukční číslo se na začátku ledna dostalo na 1,45, poté začalo klesat až na nedělních 0,68. V pondělí vzrostlo na 0,71, v úterý o dalších pět setin. Ostatní parametry, na jejichž základě se index počítá, se ale lepší. Klesl podíl hospitalizací, průměr počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny i čtrnáctidenní průměr nákaz mezi seniory na 100 tisíc obyvatel.

Opatření proti koronaviru v Česku, která se indexem řídí, nyní odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) i ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by to tak mělo zůstat, dokud se nezlepší situace v nemocnicích. Pro přechod na čtvrtý stupeň by nemělo být hospitalizováno víc než tři tisíce lidí. Aktuálně přitom v nemocnicích leží 6666 nakažených.

Otevřela papírnictví

Od úterý mohou své zboží nabízet papírnictví, povolen je i prodej dětského oblečení a obuvi. Není omezen na specializované obchody, v ostatních ale musí být další prostor se zbožím, které podléhá vládnímu zákazu, ohrazen například páskou.

Papírnictví, zvláště umístěná v obchodních centrech, velkou návštěvnost ani tržby neočekávají. K návratu do běžného režimu by podle nich bylo třeba obnovení provozu ostatních obchodů, ale také návrat lidí z domovů do kanceláří. Ztráty kvůli nucenému uzavření sítím prodejen papírnictví nezacelil ani internetový prodej. Podle ředitele jedné z nich Milana Petra e-shop přes násobný růst tvoří jen jednotky procent prodejů uskutečněných v kamenných prodejnách.