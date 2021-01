Ráno bylo mrazivé. V Orlickém záhoří naměřili minus 26 stupňů

Teploty klesaly hluboko pod bod mrazu hlavně v místech, kde se v noci na delší dobu vyjasnilo. Kromě Orlického Záhoří bylo nad ránem velmi chladno také v Hošťálkové na Vsetínsku. Teplota tam klesla na minus 24,3 stupně Celsia. O půl stupně tepleji bylo v Rýmařově na Bruntálsku. Pod minus 22 stupňů se teplota dostala například v Opavě.

Výstrahu před mrazem ČHMÚ vydal do pondělních deseti hodin. Už během dne se teploty dostanou nad nulu na jihozápadě Čech. Způsobí to okluzní fronta, která přinese oblačnost a postupně se bude přesouvat směrem k východu. Na většině území by mělo v důsledku slabě a občasně sněžit.

Oblačno až zataženo a sněžení lze čekat i v úterý, kdy by v Čechách mohly teploty vyšplhat nad nulu. Sněžení tam bude přecházet v déšť a může vznikat ledovka. Od středy pak bude nad nulou i na horách a v nížinách může být uprostřed týdne místy i kolem pěti stupňů Celsia. Ke konci týdne se sice na horách opět ochladí, v nížinách ale zůstanou nejvyšší denní teploty kolem dvou stupňů, avizuje ČHMÚ.

Srážky budou během pondělí sněhové, v úterý večer a ve středu od jihozápadu postupně dešťové, a to i na horách. V pátek se na hory vrátí sněžení a o víkendu by mělo sněžit i ve středních polohách.