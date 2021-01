Nová dávka vakcín je v Česku již od úterý. Ty předchozí ale ještě nestihly nemocnice využít, řekl Blatný

Ředitel největší nemocnice v zemi Miloslav Ludvík přitom označil za hlavní problém nízký počet vakcín, připojil se tak ke kritice Evropské komise, která kvůli objednávkám zazněla od premiéra Andreje Babiše (ANO). „Problém je v počtu objednaných dávek, protože se objednaly od Pfizera i Moderny podle mého názoru příliš nízké počty. Mělo to být víc,“ upřesnil Ludvík.

Příčina tohoto rozdílu je dvojí. Některé nemocnice ještě nepoužily všechny dávky, které dostaly, což Blatný považuje za chybu. „Děláme všechno pro to, aby v době, kdy přichází nová dávka, byly využity všechny z dodávky předchozí,“ zdůraznil. Je přesvědčen, že kapacity pro rychlé naočkování vakcín, které jsou k dispozici, české zdravotnictví má.

„Dávka vakcíny, která měla od Pfizeru do České republiky dorazit dnes (ve čtvrtek), dorazila již v úterý. Všechny dávky na tento týden přišly do očkovacích center v úterý,“ uvedl Jan Blatný. Před dodávkou z úterý již bylo podle něj k dispozici v Česku 33 tisíc dávek vakcíny, nemocnice ale zatím vykázaly pouze necelých 20 tisíc očkovaných.

Očkování v Česku měla výrazně napomoci dodávka vakcín od dalšího výrobce. Nakonec však během ledna přijde do republiky možná jen čtvrtinový počet vakcín od Moderny, než vláda předpokládala. Mělo jich být 80 tisíc, ale bude jich méně. „Potvrzeno je zatím 20 tisíc ve dvou rozdělených dávkách tento měsíc. Snažíme se, aby se tato čísla zvyšovala, snaží se o to všechny země Evropské unie,“ řekl ministr zdravotnictví.

Podle Blatného Česko není v očkování mezi nejlepšími zeměmi, ale ani mezi nejhoršími. Očkováno je asi 0,19 člověka na sto tisíc obyvatel. Na Slovensku bylo do středy vakcinováno asi 0,13 člověka na sto tisíc obyvatel, v Rakousku 0,06, v Polsku 0,37 a v Německu 0,44.

Ministerstvo zdravotnictví nepočítá s tím, že by k očkování aktivovalo pohotovnostní nemocnice postavené na výstavištích v Praze a Brně, zato by chtělo, aby mohly vlastní očkovací centra pro své zaměstnance zřizovat firmy. „Jednáme s pojišťovnou, aby bylo očkování povoleno i v těchto zařízeních, která nejsou zatím smluvními partnery,“ uvedl Blatný.

Očkování začalo po vánočních svátcích

První dodávka vakcín od společností Pfizer a BioNTech dorazila do Česka v sobotu 26. prosince. Šlo o symbolický počet 9750 dávek, který byl stejný pro všechny země Evropské unie. Druhá dodávka dorazila 30. prosince a obsahovala 23 400 dávek. Nyní by měly přicházet další každý týden.

Zatím vakcínu dostávali přednostně zdravotníci a senioři v nemocnicích či domovech důchodců. Od poloviny ledna by měli přijít na řadu zájemci starší 80 let, po nich lidé nad 65 let.