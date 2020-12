Zemřel herec a dabér Ladislav Mrkvička

Jeho hvězdné divadelní okamžiky začaly v roce 1977 nástupem do Divadla Na zábradlí, kde v hvězdném hereckém i režisérském kolektivu proslul především jako Smerďakov v dramatizaci Dostojevského Bratrů Karamazových a jako Hanťa v dramatizaci Hrabalovy Hlučné samoty.

Do širšího diváckého povědomí se dostal díky roli rotmistra Vyskočila v Sequensově válečném dramatu Atentát a během 70. a 80. let se vypracoval v jednoho z nejvíce obsazovaných herců ve filmu. Jaroslav Soukup ho například obsadil do snímku Dostih, kde hrál žokeje, stejnou roli si zahrál i v populárním televizním seriálu Dobrá voda. Zahrál si také v několika kriminálních filmech. Rozporuplným momentem v jeho kariéře byla role nadporučíka Stejskala v Sequensově kontroverzním normalizačním seriálu Třicet případů majora Zemana.

Řada ocenění

Po krizi Divadla Na zábradlí na přelomu 80. a 90. let nastoupil v roce 1991 do Národního divadla. Členem tamní činohry byl až do roku 2016.

Vedle svého úvazku v Národním divadle hostoval občas i na jiných scénách, například v Divadle Bez zábradlí nebo v Divadle Na Fidlovačce. Byl také pedagogem herectví na katedře činoherního divadla DAMU. I v nedávných letech se objevoval ve filmech či seriálech. Hrál například v obou sériích Policie Modrava či v dramatu Tenkrát v ráji.