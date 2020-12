Poslanci chtějí rozdělit antimonopolní úřad. Veřejné zakázky by měla kontrolovat nová instituce

Návrh na reformu dozoru nad veřejnými zakázkami a zřízení samostatného úřadu, který by na jejich zadávání dohlížel, má pod sebou podpisy poslanců z šesti politických stran – vládních ANO a ČSSD i opozičních Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Představit ho však přišli pouze zástupci opozičních stran. Ti netají, že je k přípravě zákona dovedly poměry na antimonopolním úřadu. Ty jsou podle Vojtěcha Pikala (Piráti) „dlouhodobě neuspokojivé“.

„ÚOHS je stěžejním úřadem k tomu, aby v republice fungovaly férové zakázky a aby zde nerostly monopoly. Takto ten úřad v poslední době nefungoval,“ doplnil Jan Farský (STAN).

Od samostatného úřadu dohlížejícího na veřejné zakázky si předkladatelé zákona slibují nejenom lepší a transparentnější přístup k zakázkám, kterými se bude zabývat, ale také lepší spolupráci s obcemi. Těm podle Mariana Jurečky (KDU-ČSL) chybí kvalitní metodická podpora, což napomáhá tomu, že jsou v zakázkách chyby. „Je to to, co hodně brzdí investice,“ míní Jurečka.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna však již po svém jmenování řekl, že s rozdělením současné agendy svého úřadu pod dvě instituce nesouhlasí. Antimonopolnímu úřadu by po vzniku úřadu dohlížejícího na veřejné zakázky zbyl pouze dohled na soutěž firem.

„Není to ideální návrh, hlavně do doby, kdy nás čeká krize,“ řekl Mlsna. Podotkl, že o myšlence jednal se zástupci protikorupčních organizací, které s ní přišly. Předseda ÚOHS sám chystá změny ve fungování své instituce, které by měly částečně vyhovět i poslancům, kteří se podepsali pod aktuální návrh zákona. Vadí jim velká moc předsedy antimonopolního úřadu, který jmenuje i odvolává a také úkoluje své tři místopředsedy, i nastavení přezkumu rozhodnutí úřadu.