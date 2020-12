Senát schválí menší růst slevy na poplatníka a kompenzace obcím, očekává Nytra. TOP 09 hrozí rebelií

Zcela zamítnout daňový balíček by Nytra nepovažoval za prozíravé. „Je velice jednoduché, dá se říci alibistické, říct, že návrh zákona zamítneme. Tím ho vrátíme do Poslanecké sněmovny a dnes je jistota, že Poslanecká sněmovna by to zamítnutí přehlasovala. Máme poslaneckou verzi a shodujeme se, že poslanecká verze je nejhorší,“ uvedl.

TOP 09 mluví o rozpočtové nezodpovědnosti

Zdeněk Nytra by ve svém klubu, který zastřešuje více politických stran, mohl čelit rebelii. TOP 09 se nelíbí, že ruku v ruce se zrušením superhrubé mzdy jde rozvolnění zákona o rozpočtové odpovědnosti, které podle poslance této strany Miroslava Kalouska způsobí „strukturální zhoršení bilance každoročně o sto miliard korun“, aniž by se něco měnilo na výdajové stránce.

„To si nemůžeme dovolit, to je zákon o rozpočtové neodpovědnosti, nikoli zákon o rozpočtové odpovědnosti. Když to tam zůstane, my pro to nemůžeme zvednout ruku. Pan senátor Czernin přednesl návrh, aby to bylo vypuštěno. Jestli to zůstane, nemůžeme pro to zvednout ruku,“ řekl Kalousek.

Zároveň bude TOP 09 navrhovat opatření, která mají podle partaje uspořit desítky miliard. „Pak je jasná vůle šetřit a můžeme přemýšlet o podpoře senátního návrhu,“ dodal Kalousek.

Dvouleté omezení není potřeba, zní z ANO

Jan Řehounek si nemyslí, že je nutné do zákona zakotvit omezení platnosti nynější úpravy na dva roky, které požaduje prezident Miloš Zeman (a pohrozil vetem, pokud v daňovém balíčku nebude). Podle Řehounka je zásadní, že dvouletou platnost hlavě státu slíbil předseda vlády.

„Přepokládám, že za rok vyhrajeme volby a bude to na závazku pana premiéra a paní ministryně financí, kteří řekli, že to opravdu bude na dva roky. (… ) Za dva roky – já jsem optimista – bude ekonomika v daleko lepší kondici, než je teď,“ uvedl.